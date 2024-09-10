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Avrupa'nın kalbine Çin çıkarması: İşte o modeller...

Eylül ve Ekim aylarında, otomotiv sektörü buluşmaları Avrupa'da yoğunlaştı. Bu hafta Automechanika Frankfurt'un ardından Italya'da Torino fuari düzenlenecek. Gelecek hafta ise Almanya’nın Hannover şehrinde IAA Transportation fuarı gerçekleşecek. Gelecek ay ise Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupalı markalar kozlarını paylaşacak. Ama Çinli otomobil ve OEM üreticileri ve Otomotiv profesyonelleri bu etkinliklerde kendilerini ve yeni ürünlerini göstermekten geri kalmıyor.

10 Eylül 2024 | 21:26
Son Güncellenme: 10 Eylül 2024 | 22:46
Avrupa'nın kalbine Çin çıkarması: İşte o modeller...

Eylül ayının ilk otomotiv buluşması olan ve daha çok profesyonellerin ve OEM'lerin katıldığı, Frankfurt Automechanika 2024'e Çinli otomobil markaları katılarak 12'nci salonu doldurdu.

Hırant KASAPOĞLU-Auto Show Dergisi

12'nci salondaki en büyük standlardan birine sahip olan Geely Holding Group, 1000 metrekarelik standında, 3 markasının toplam 8 modelini sergiledi. Geely basın toplantısında konuşma yapan Geely Holding Group başkan yardımcısı Victor Yang, serbest ticaret ilkesine inandıklarını, bunun otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını ve Avrupa pazarına yeni modellerini sunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Yang Avrupa sattıkları 300.000 aracı, Avrupa'da tasarlayıp geliştirdiklerini, çoğunu ise Avrupa'da ürettiklerini, toplam 140.000 çalışanın 30.000'inin Avrupa'da olduğunu belirtti.

Geely Group standında, Geely'nin en yeni elektrikli SUV'u E5'in yanı sıra, elektrikli Premium sedan E8 ve Xingyuan isimli küçük SUV da Avrupa prömiyerlerini yaptılar.

Geely standında ayrıca Lynk & Co markasının Plug-in hybrid teknolojili 01 modelinin makyajlı hali ve Z10 isimli sportif sedan modeli sergilendi. Standdaki bir diğer Geely alt markası ise elektrikli Zeekr oldu. 4 motorlu ve 1250 HP gücündeki Zeekr 001FR sportif özellikleriyle dikkat çekerken, orta boy MPV klasmanındaki Zeekr MIX, elektrikli açılan kayar kapıları ve arkaya doğru 180 derece dönüp çalışma masası kullanımına imkan veren iç tasarımıyla ilgi topladı.  Zeekr standındaki üçüncü model ise elektrikli kompakt SUV olan Zeekr X oldu.

BYD DENZA 09 VE BAOS'U DA SERGİLEDİ

Elektrikli otomobil devi BYD ise Seal ve Tang serilerinin dışında, Plug-in teknolojli, Denza 09 adlı lüks MPV modelini ve BAO5 isimli lüks arazi aracını sergiledi.

AVATR DA FUARDA

Yeni Çinli markalardan Avatr ise, gerek tasarımıyla, gerek kullanılan malzeme kalitesiyle üst sınıfa hitap eden bir felsefeye sahip. Avatr, 07, 11 ve 12 isimli modelleriyle Frankfurt’un ilgi çeken markalarından oldu.

HONGQI'NIN SEDANLARI

Frankfurt Automechanika'da sergilenen diğer lüks Çinli markası ise Hongqi oldu. Bir dönem Çin devlet büyüklerine özel üretim yapan marka, birkaç yıldır halka açık otomobil satışlarına başladı. Frankfurt’ta bu lüks markanın EHS9 ve EHS7 SUV ile EH7 sedan modellerini inceledik.

JAC

JAC markası ise Ford Ranger / VW Amarok benzeri, T9 EV isimli tam elektrikli, çift motorlu, çift kabinli pick-up modeliyle fuara gelmişti.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra elektrikli araçlara OEM parça tedariği sağlayan markalar da fuarda yerini almıştı. Bunlardan biri de batarya üreticisi CATL. Qilin ve Shenxing bataryalarını tanıtan CATL, ayrıca batarya pasaportu ve kullanım ömrü sonunda batarya ham maddelerinin geri dönüşümü konusunda çalışmalar da yürütüyor. Automechanika Fuarı ve 12'nci salondaki EVA Expo, 14 Eylül akşamına kadar açık kalacak. İşte fuardan yansıyan fotoğraflar

1 Geely E5

Geely E5

2 Geely E5

Geely E5 Geely Holding Group Başkan Yardımcısı Victor Young, Geely E5'in teknik özelliklerini açıkladı: 160 kW güç, 320 Nm tork, tek motorlu elektrikli kompakt SUV. Yakıt tüketimi 11,9 kWh/100 km.

3 Geely E5

Geely E5

4 Geely E8

Geely E8

5 Geely Xingyuan

Geely Xingyuan

6 Zeekr 001FR

Zeekr 001FR

7 Zeekr X

Zeekr X

8 Zeekr MIX

Zeekr MIX

9 Zeekr MIX

Zeekr MIX

10 Makyajlı Lynk & Co 01

Makyajlı Lynk & Co 01

11 BYD Bao 5 arazi aracı (Plug-in hybrid)

BYD Bao 5 arazi aracı (Plug-in hybrid)

12 BYD Bao 5

BYD Bao 5

13 BYD Denza 09

BYD Denza 09 Lüks MPV, Plug-in Hybrid

14 BYD Denza 09

BYD Denza 09

15 BYD Denza 09

BYD Denza 09

16 JAC T9 EV

JAC T9 EV Tam elektrikli kamyonet

17 Hongqi EHS9

Hongqi EHS9

18 Hongqi EHS9

Hongqi EHS9

19 Hongqi EHS7

Hongqi EHS7 Kapılarını kendisi açıp kapatan lüks SUV

20 Hongqi EHS7

Hongqi EHS7

21 DFSK Fengon 600

DFSK Fengon 600

22 DFSK E5, Plug-in hybrid

DFSK E5, Plug-in hybrid

23 Lynk&Co Z10

Lynk&Co Z10

24 Lynk&Co Z10

Lynk&Co Z10

25 Avatr 11

Avatr 11

26 Avatr 11

Avatr 11

27 Avatr 07

Avatr 07

28 Avatr 12

Avatr 12

29 Avatr 12

Avatr 12
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Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
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Borsa şirketinin unvanı değişiyor
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