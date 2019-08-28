Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına odaklandı

Ağustos 28, 2019 0 Yorum 82 Okunma
Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına odaklandı

Geçen yılı 500 milyon TL ciroyla kapatan Kahve Dünyası, bu yılın sonuna kadar 20 şube açmayı planlıyor.

Markanın hedefinde yurtdışında büyümek var. Halen İngiltere, Romanya,
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai’de yer alan Kahve Dünyası, radarına Çin’i de aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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