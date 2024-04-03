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Ayakkabılarından 3,5 milyon liralık altın çıktı

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan yaklaşık 1 kilo 51 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

03 Nisan 2024 | 12:47
Ayakkabılarından 3,5 milyon liralık altın çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51  gram kaçak külçe altın buldu. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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