Baba mesleğini seçti, kendi atölyesini kurdu: Çocuklara marangozluk öğretiyor

Gaziantep’te baba mesleğine duyduğu ilgiyi kariyerine dönüştüren Ayşe Sude Demir, kurduğu marangozluk atölyesinde çocukları ahşapla buluşturuyor. Genç girişimci, atölyesinde minik katılımcılara kendi oyuncaklarını üretme deneyimi kazandırıyor.
1 Çocukluğunu babasının atölyesinde geçirdi
Çocukluk yıllarından itibaren okul dışında kalan zamanlarında marangoz babasının atölyesinde vakit geçiren Demir, zamanla kendi oyuncaklarını babasının da yardımıyla yapmaya başladı.
2 Babasından marangozluğun inceliklerini öğrendi
Günden güne ilgisi meraka dönüşen Demir, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen babasından marangozluğun inceliklerini öğrendi.
3 Kendi atölyesini açmak istiyordu
Mesleğe olan sevgisi gün geçtikçe artan ve bu tutkusunu mesleğe dönüştürmek isteyen Demir, bir süre sonra kendi atölyesini açma hayali kurmaya başladı.
4 Hayalini ailesine de anlattı
Demir, Nizip Spor Lisesinden mezuniyetinin ardından uzun süredir zihninde şekillendirdiği kendi atölyesini kurma hayalini ailesiyle paylaştı.
5 Hayalleri gerçek oldu
Bir süre sonra ailesinin desteğiyle ocak ayında duvarlarındaki süslemeler itibarıyla kreşi andıran kendi marangozluk atölyesini açan Demir, burada kendisi gibi küçük yaşlarda marangozluğa ilgi duyan çocuklara uygulamalı deneyim kazandırıyor.
6 4 kişiye de istihdam sağladı
3-6 yaş grubundaki çocuklara ebeveynleriyle, daha üst yaş gruplarına ise ustalarla çocuklara marangozluk deneyimini aktaran ve kendi oyuncaklarını yapma imkanı sağlayan genç girişimci Demir, aynı zamanda 4 kişiye de istihdam sağlıyor.
7 Bir yandan üniversite sınavına da hazırlanıyor
Ayşe Sude Demir, AA muhabirine, mesleğini sürdürmenin yanı sıra üniversite sınavına da hazırlandığını söyledi.
8 "Çocuklara marangozluğu tanıtmayı amaçlıyorum"
Demir, özellikle kendisi gibi bu mesleğe ilgi duyan çocuklara marangozluğu tanıtmayı amaçladığını belirterek, atölyede çocuklara el becerilerini geliştirmelerine fırsat sunduğunu ifade etti.
9 "Çocuklara yönelik yapmamın en büyük sebebi, günümüzde teknoloji bağımlılığının artması"
Çocukların atölyede eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:
"Bu atölyeyi çocuklara yönelik yapmamın en büyük sebebi, günümüzde teknoloji bağımlılığının artması aslında. Çocuklar buraya geldiklerinde kısa süre de olsa telefondan uzak bir hayat sürdürüyor ve bir şeyler öğrenme çabasına giriyor. Atölyeye girdikleri anda etrafa heyecanlı bakışlar atıyorlar. Buranın onların ilgisini çekmesi beni çok mutlu ediyor. Buraya geldiklerinde matkap tutmayı, çivi çakmayı ve bir şeyi yapıştırmayı bile bilmezken, buradan kendi yaptıkları oyuncaklarla mutlu şekilde ayrılıyorlar."
10 "Sude abla sayesinde marangozluğa olan ilgimi ortaya çıkarıyorum"
Eğitimlere katılan çocuklardan Mustafa Meriç Varlık, atölyeye kardeşiyle sürekli geldiklerini söyledi.
Atölyede güzel vakit geçirdiğini anlatan Meriç, "Benim marangozluğa ilgim var. Sude abla sayesinde marangozluğa olan ilgimi ortaya çıkarıyorum. Ahşaptan kendi istediğim oyuncağı yaptım. Burası çok yaratıcı bir yer, istediğimiz oyuncağı yapabiliyoruz." dedi.