  • İran dış hat uçuşlarına yeniden başladı, ilk uçuş İstanbul'a yapıldı

İran dış hat uçuşlarına yeniden başladı, ilk uçuş İstanbul'a yapıldı

İran, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlatırken ilk uçuş İstanbul'a gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İran dış hat uçuşlarına yeniden başladı, ilk uçuş İstanbul'a yapıldı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı dış hat uçuşlarına yeniden açıldı.

İlk uçuş Meraj Hava Yolları ile İstanbul'a gerçekleştirilirken Medine ve Maskat'a da uçuşlar yapıldı.

İlerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.

