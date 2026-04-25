İstanbul Park’ta 5 yıllık yeni dönem: Adrenalin 2027’de başlıyor! Formula 1 geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi bahçesinde dün düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamanın kendileri için uzun süren maratonun bitiş çizgisi niteliğinde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pek çok paydaşın koordineli şekilde çalışmasıyla nihayete ulaştıklarını dile getirdi.

İstanbul Park'ın 2027 yılı itibariyle en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil edildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak Formula 1'in kazanımlarına odaklanıyoruz. Formula 1'in, turizm talebini yüzde 6 artırdığını görüyoruz. Tatil destinasyonu için daha önce o şehri düşünmemiş kişiler için Formula 1 tercih sebebi oluyor. Formula 1'in resmi hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 114 milyondan fazla. 2025 yılında toplam etkileşim 2.3 milyar." ifadelerini kullandı.