TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti nasıl geri alınır? İade süreci ve ödeme takvimi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için hak sahipleri, bugün başlayacak ve 26-27 Nisan tarihlerinde devam edecek kura çekilişleriyle netleşecek. Kura sonucunda asil listede yer alamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru bedelinin ne zaman ve nasıl iade edileceğini merak ediyor. TOKİ başvuru ücreti geri ödemesi nasıl yapılacak, kaç günde ödenecek?
1 TOKİ para iadesi nasıl alınır?
TOKİ İstanbul kura çekimi bugün başlıyor. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar ise başvuru ücretinin nasıl iade edileceğini araştırıyor. 5 bin TL’lik başvuru bedeli herhangi bir kesinti yapılmadan geri ödeniyor.
2 TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilir?
5 bin TL tutarındaki başvuru bedeli, kura çekiminin ardından yaklaşık 5 iş günü içinde iade ediliyor.
3 TOKİ 5 bin TL iadesi nasıl alınır?
Hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin ödemeleri, başvurunun gerçekleştirildiği Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım üzerinden otomatik olarak iade ediliyor. Bu süreçte ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek bulunmazken, geri ödemeler banka şubeleri, ATM’ler ve mobil bankacılık kanalları aracılığıyla alınabiliyor.
4 Halkbank TOKİ iade işlemi
Halkbank, iade işlemlerine yönelik dijital bir hizmet sunuyor. Buna göre başvuru sahipleri, şubeye gitmeden bankanın resmi internet sitesindeki "TOKİ Başvuru Dönüşleri" ekranı üzerinden IBAN bilgilerini girerek iade işlemini gerçekleştirebiliyor.
5 Ziraat Bankası TOKİ iadesi nasıl alınır?
Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, iadelerini mobil bankacılık, internet şubesi veya ATM kanalları aracılığıyla tahsil edebiliyor. İşlemler, bankanın "Kartsız İşlemler" menüsünde bulunan TOKİ ödeme seçeneği üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
6 Emlak Katılım TOKİ iade süreci
Emlak Katılım üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, iade işlemlerini bankanın internet sitesi, ATM’leri veya şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
7 TOKİ geri ödeme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Başvuru durumu, e-Devlet’te yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İş Yeri Başvuru” hizmeti üzerinden takip edilebiliyor.
Banka müşterisi olan kişilerde ise iade tutarı çoğu durumda otomatik olarak vadesiz hesaba aktarılıyor.
Öte yandan, iadenin yatırılacağı IBAN numarasının başvuru sahibine ait olması gerekiyor.