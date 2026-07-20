Bağımsız filmler gişenin yeni gücü oldu

DORUK GÜNDÜZ

Uzun yıllar Warner Bros. Pictures, Universal Pictures veya Walt Disney Studios Motion Pictures gibi büyük Hollywood stüdyolarının yüksek bütçeli yapımlarının hakimiyetinde şekillenen sinema sektörü, son dönemde dikkat çekici bir değişim yaşıyor. Büyük şirketlerin finansmanı ve yaratıcı kontrolü dışında, daha küçük yapım şirketleri ya da bağımsız yapımcılar tarafından hayata geçirilen ‘bağımsız filmler’, özgün hikayeleri ve düşük bütçelerine rağmen elde ettikleri yüksek gişe başarılarıyla sektörün yeni yükselen gücü olarak öne çıkıyor. Değişen seyirci tercihleri ve artan yapım maliyetleri, yıllardır büyük stüdyoların belirlediği gişe dengelerini bağımsız yapımlar lehine yeniden şekillendiriyor.

Küçük bütçeli filmler

Hollywood’da bütçeler ve prodüksiyon ücretleri artarken, sinemalardaki izlenme oranları birçok büyük film için düşmekte. Görülen yeni trendlere göre seyirciler, bağımsız veya daha küçük stüdyoların çektiği, orijinal ve risk alan fikirleri daha çok tercih ediyorlar. Değişen seyirci tercihleri ile birlikte bağımsız filmler zirvede.

Öyle ki ABD’nin haziran ayı gişe verilerine bakıldığında, küçük bütçelerle çekilmiş ve yeni fikirler öne süren filmlerin bir çoğu üst sıralamalarda yer alıyor. Gişe rekorları kıran bağımsız filmlerden ‘Backrooms’ ve ‘Obsession’ bunun en son örnekleri. Focus Features’ın çektiği ‘Obsession’, 1 milyon dolarlık bütçesini 442 katına katlayıp, dünya çapında 442,7 milyon dolar kazandı.

Sinema çevreleri, yüksek kar ve izleyici ilgisi potansiyeli taşıyan bağımsız filmler, son yıllarda çevrim içi yayın platformlarına yönelen seyirci kitlesini yeniden sinema salonlarına çekerek sektörün rekabet gücünü artırabilecek önemli bir unsur olarak değerlendiriyor.

Rekor gişe performansı

ABD'de 5-7 Haziran hafta sonu gişe verileri, büyük bütçeli stüdyo yapımları ile bağımsız filmler arasındaki farkı da gözler önüne serdi. Amazon/MGM imzalı Masters of the Universe, 170-200 milyon dolarlık dev bütçesine rağmen hafta sonunda 29,3 milyon dolar hasılat elde ederken, toplam gişe geliri 113,3 milyon dolarda kaldı. Buna karşılık bağımsız yapım şirketi A24'ün yalnızca 10 milyon dolarlık bütçeyle çektiği Backrooms, aynı dönemde 25,9 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bütçeli rakibini gişe performansında yakaladı. Film, dünya genelinde ise 384,4 milyon dolar hasılata ulaşarak bütçesinin yaklaşık 38 katı gelir elde etti. Veriler, düşük bütçeli ancak özgün yapımların, yüksek maliyetli stüdyo filmlerine kıyasla çok daha yüksek yatırım getirisi sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

7 Haziran 2026’da ABD’de En Çok Hasılat Yapan Bağımsız Filmler:

1. Obsession - 8,1 milyon dolar

2. Backrooms -7,8 milyon dolar

3. The Amazing Digital Circus: The Last Act - 3,3 milyon dolar

Kaynak: Box Office Mojo