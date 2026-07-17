BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.07.2026)

Endeks Toparlamaya Başladı

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 64.36 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 60.20 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.43 yükselişle 14,251 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 304 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 152.01 milyar TL olarak gerçekleşti.

RSI göstergesi 50.01 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.48 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14,102 ve 13,953 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,328 ve 14,404 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.73 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 71.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 63.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63.50-56.00

Satım aralığı: 75.00-71.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



Aksa Enerji



Yükselişte

102.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 102.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 115.50 seviyesine yönelebilir. 102.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 86.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 86.50-83.50

Satım aralığı: 110.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.037 puan arttı.



Alarko Holding



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 97.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 104.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 107.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 99.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 99.00-97.50

Satım aralığı: 102.00-106.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Aselsan



Dirençte zorlandı

345.5-375.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 352.5 seviyesinin altında kapanışlarda 323.81 seviyesine gerileyebilir. 375.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 375.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 340.00-340.00

Satım aralığı: 375.00-387.50

Endeks Ağırlığı (%): 9.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.259 puan azaldı.



Astor Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 302.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 325.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 302.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 302.50-302.50

Satım aralığı: 325.00-310.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.203 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Yükselişte

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 530.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 588.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 575.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 530.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 530.00-490.00

Satım aralığı: 560.00-560.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Çimsa



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 45.52 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 44.52 seviyesinde bulunurken ilk direnci 50.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.75-45.25

Satım aralığı: 48.00-51.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



Kuyas Yatırım



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 73.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 69.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 71 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.00-66.50

Satım aralığı: 72.00-76.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Sabancı Holding



İzlenmeli

88.65 - 91.6 aralığında hareket eden hisse 90.3 seviyesinin altında kapanışlarda 85.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 90.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 95.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 85.00-76.50

Satım aralığı: 95.00-90.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



Sasa Polyester



Atakta

2.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 2.54 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 2.35 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.35-2.34

Satım aralığı: 2.48-2.68

Endeks Ağırlığı (%): 1.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.155 puan arttı.



Şişe Cam



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 42.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 46.46 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 42.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.50-41.25

Satım aralığı: 44.25-45.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.050 puan arttı.



TAV Havalimanları



İzlenmeli

254.5 - 269.25 aralığında hareket eden hisse 267.5 seviyesinin altında kapanışlarda 252.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 267.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 277.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 252.50-238.00

Satım aralığı: 277.50-272.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Turkcell



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 104.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 112.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 114.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 105.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 105.00-99.50

Satım aralığı: 109.00-110.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.121 puan arttı.



Türk Hava Yolları



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 345.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 315.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 330 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 315.00-312.50

Satım aralığı: 332.50-347.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.183 puan azaldı.



Tofaş Oto. Fab.



Desteğinin üzerinde tutunmalı

290.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 312.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 305 seviyesinin altına kayması halinde ise 290.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 290.00-275.00

Satım aralığı: 312.50-310.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



Türk Telekom



Desteğinin üzerinde tutunmalı

56.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 60.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 58.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 56.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56.00-55.00

Satım aralığı: 60.00-61.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Tüpraş



Alıcılar güçlü

262.25 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 315.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 286.25 seviyesinin altına kayması halinde ise 241.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 241.00-206.00

Satım aralığı: 315.00-244.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.150 puan arttı.