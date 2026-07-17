SPK'dan yeni halka arz kararı: 4 şirket onay aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteniyle dört şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları 38,60 liradan, Masfen Enerji A.Ş.'nin 45,68 liradan, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 20 liradan ve Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 35 liradan halka arz edilecek.

Bazı şirketlerin sermaye artırımına onay

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 100 milyon liralık bedelli sermaye artırımını onaylayan SPK, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1 milyar liralık kar payından sermaye artırımını ve Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 170 milyon liralık iç kaynaklardan sermaye artırımını uygun buldu.

Kurul, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 5 milyar liralık, TV8 TV Yayıncılık A.Ş.'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 6 milyar 500 milyon liralık, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 70 milyar liralık, Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'nin 8 milyar 420 milyon liralık ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Ayrıca, Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 5 milyar liralık, Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Bazı yeni fonların kuruluşuna da onay verildi

SPK, "İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun, "Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun ve "Ziraat Portföy BIST Katılım 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun kurulmasını uygun buldu.

"Metro Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun kurulmasına izin veren Kurul, "Statech Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna da onay verdi.

İdari para cezaları

Kurul, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, söz konusu şirkete 2 milyon 394 bin 915 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Forex Borsa" ve "Future Forex" uzantılı internet siteleri ile "Future Forex" adlı mobil uygulamanın içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.

SPK, 20 kişiye yönelik farklı aykırılıklar sebebiyle suç duyurusunda bulunurken, 3 adet telefon numaralarını kullandıran kişiler hakkında farklı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı alındı.

Kurul, yatırımcıların korunması kapsamında izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen çok sayıda internet sitesi ve sahte sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli için hukuki süreç başlatılmasını kararlaştırdı.