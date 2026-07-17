Kardemir Çelik halka arz oluyor: Kardemir Çelik kaç lot verir, halka arz ne zaman?

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelen onayın ardından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar, şirketin pay fiyatı, talep toplama tarihleri ve kaç lot verileceğine dair detayları araştırıyor. Peki, Kardemir Çelik halka arzı ne zaman gerçekleştirilecek, Kardemir Çelik halka arzında kaç lot verilecek? İşte detaylar...
1 Kardemir Çelik halka arz fiyatı ne kadar?
Kardemir Çelik'in halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay verildi. Pay başına 35,00 TL'den satışa sunulacak halka arzın, yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.
2 Kardemir Çelik halka arzının detayları neler?
Halka arz sürecinde şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 110 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, ortak satışıyla 18 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Toplam 128 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle birlikte halka açıklık oranının yüzde 15,42 olması öngörülüyor.
3 Kardemir Çelik ne zaman halka arz olacak?
Kardemir Çelik'in halka arz takvimi, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. SPK'dan onay alan halka arz sürecinde, talep toplama tarihlerine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
4 Kardemir Çelik kaç lot verir?
Kardemir Çelik halka arzı kapsamında toplam 128.000.000 lot pay yatırımcılara sunulacak.
Bu payların 110.000.000 lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla satışa çıkarılacak.
Pay başına 35,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında, halka arzın toplam büyüklüğünün 4 milyar 480 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.