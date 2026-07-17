Kardemir Çelik halka arz oluyor: Kardemir Çelik kaç lot verir, halka arz ne zaman?

Halka arz sürecinde şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 110 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, ortak satışıyla 18 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak. Toplam 128 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle birlikte halka açıklık oranının yüzde 15,42 olması öngörülüyor.