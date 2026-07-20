Alfa Romeo'nun yeni SUV’undan ipucu geldi: Tasarım detayı ilk kez paylaşıldı

Alfa Romeo, geleceğe yönelik büyüme planları kapsamında geliştirdiği yeni SUV modeli için takvimi açıkladı. Marka, farklı güç-aktarma seçenekleriyle sunacağı yeni SUV'un resmi tanıtımını 2027 yılının son çeyreğinde gerçekleştirecek. Modelin arka tasarımına ait ilk görsel de kamuoyuyla paylaşıldı.

İlk tasarım detayı paylaşıldı

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT) tarafından düzenlenen Ulusal Otomotiv Endüstrisi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, Alfa Romeo'nun yeni SUV modelinin arka bölümünü gösteren ilk görseli tanıttı.

Paylaşılan tasarım detayı, markanın yeni nesil tasarım anlayışına dair önemli ipuçları verirken, otomobil tutkunlarında da merak uyandırdı.

Çoklu enerji seçenekleriyle gelecek

Alfa Romeo'nun Fastlane 2030 stratejisi kapsamında geliştirilen yeni SUV modeli, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek çoklu enerji seçenekleriyle üretilecek.

Şirket, modelin güç-aktarma sisteminde farklı teknolojilere yer vererek hem performans hem de sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

İtalya'da tasarlanacak ve üretilecek

Yeni SUV modeli, Alfa Romeo'nun Torino'daki Centro Stile tasarım merkezinde geliştirilecek. Üretim ise markanın İtalya'nın Melfi kentindeki fabrikasında gerçekleştirilecek.

Böylece Alfa Romeo, tasarım ve üretimde İtalyan kimliğini korurken yeni modelini küresel pazarlara sunmayı hedefliyor.

2027'nin son çeyreğinde tanıtılacak

Şirketin açıklamasına göre yeni SUV'un resmi lansmanı 2027 yılının son çeyreğinde yapılacak. Alfa Romeo, bu modelle dünyanın en rekabetçi SUV segmentindeki konumunu güçlendirmeyi ve küresel büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor.