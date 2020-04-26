Türkiye’de 24 ve 25 Nisan’ın ardından 26 Nisan’da da koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilenlerin sayısı yeni tespit edilen vaka sayısından yüksek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

24 NİSAN VE 25 NİSAN’DA NASILDI?

24 Nisan’da iyileşen hasta sayısı 3246; yeni tespit edilen vaka sayısı ise 3122 ise olmuştu. Dün arada daha büyük farkın olduğu açıklandı. 25 Nisan’da 106 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 2861 yeni vaka tespit edildi, 3845 kişi iyileşti.

20 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise twitterdan “Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020