Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde yaptığı açıklamada, “Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE DURUM NASIL?

İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını belirten Koca, “Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10’lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Koca, “Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir’de zatürre oranı yüzde 8,2’den 4,9’a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.” dedi.