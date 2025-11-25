Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından yayımlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi.

Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda gerilediğini hatırlatan Bakan Şimşek, beklentilerin geçen yılın aynı dönemine göre 12 puan iyileştiğine vurgu yaptı.

TCMB, Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükseldiğini duyurmuştu. Reel sektörün enflasyon beklentisi 0,60 puan düşerek yüzde 35,70’e, hanehalkının beklentisi ise 2,15 puan azalarak yüzde 52,24’e inmişti.

"Fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüklerini kaydetti:

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."