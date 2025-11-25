ARA
  • TCMB beklenti anketi yayımlandı: Piyasa, reel sektör ve vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri yükseldi. Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentisinin gerilediği görüldü.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Kasım ayına ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için enflasyon beklentisi 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için ise 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi.

Sektörel Enflasyon Beklentileri; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB beklenti anketi yayımlandı: Piyasa, reel sektör ve vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?-2
