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Bakan Mehmet Şimşek'ten gri liste mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir." ifadesini kullandı.

20 Temmuz 2023 | 22:13
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Bakan Mehmet Şimşek'ten gri liste mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF'ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız."

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