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  • Bakan Muş: 100 milyar TL 4 ay içinde esnafa ulaştırılacak

Bakan Muş: 100 milyar TL 4 ay içinde esnafa ulaştırılacak

25 Kasım 2022 | 13:53
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:15
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Bakan Muş: 100 milyar TL 4 ay içinde esnafa ulaştırılacak
 

Ticaret Bakanı Muş, "(100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi) Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.

Muş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu belirtti.

Esnafın en çok finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Muş, AK Parti iktidarı döneminde esnafa gerekli desteğin sağlandığını ve daha fazla finansmanın daha ucuz maliyetle esnafla buluşturulduğunu söyledi. Salgın döneminde de imkanlar ölçüsünde kira, gelir kaybı, hibe gibi esnafa destekler verildiğini hatırlatan Muş, bunların amacının zor günlerde esnafın işini döndürecek imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.

Bakan Muş, yeni dönem stratejilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programda belirleneceğini ve bununla ilgili hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

15 milyar lira hemen gönderilecek


Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne değinen Muş, kredide faiz oranlarının yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildiğini kaydetti. 100 milyar lira tutarındaki limitin de 4 ay içinde esnafa ulaştırılacağını aktaran Muş, şunları söyledi:

"Aralık ayına geldik, burada ilave finansmana ihtiyaç var. Bunun için de konuştuk, Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak. Siz de esnafa dağıtmaya başlayacaksınız. Geri kalanını da en fazla 4 ay içerisinde illerimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize göndermiş olacağız. Siz de bu planlama içerisinde esnaf kardeşlerimize bunun ödemesini yaparsınız."

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın tecrübeli olduğunu ve Halkbank'ın da bugün Türkiye'nin en güçlü bankalarından biri olduğunu belirten Muş, banka ne kadar iyi bir noktaya taşınırsa esnafa da katkısının daha fazla olduğunu vurguladı. Muş, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün de esnafın daha fazla imkana kavuşması için büyük bir çaba harcadığını kaydetti.

 

 

 
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