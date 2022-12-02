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Bakan Nebati'den EYT açıklaması

02 Aralık 2022 | 11:51
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
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Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Bakanlıkça hazırlık başlatıldığını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1598589474577190912?s=20&t=c0bCPAaUYPlVr-Zo_OMyVw
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