Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV yayınına katılan Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız.

Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.

Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz.

İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor.

Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik.

Faz-2’de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespti ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız.