ARA
DOLAR
35,76
0,05%
DOLAR
EURO
37,28
-0,63%
EURO
GRAM ALTIN
3170,62
0,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10121,77
1,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek: ‘Beklentiler enflasyondaki düşüşü destekleyecek’

Bakan Şimşek: ‘Beklentiler enflasyondaki düşüşü destekleyecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin dezenflasyonun hızı için kritik olduğunu bildirerek, "Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

28 Ocak 2025 | 16:03
Bakan Şimşek: ‘Beklentiler enflasyondaki düşüşü destekleyecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın yayımladığı ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti." ifadelerine yer verdi.

Şimşek, beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız." AA

İlgili Haberler
Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentisinde azalma
Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentisinde azalma
0
  • ALTIN GRAM - TL 3170,62 0,63%
  • ALTIN ONS 2757,95 0,6%
  • BIST 100 10121,77 1,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,646 0,687%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43954 0,15202%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,65 1,5025%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7575 0,051%
  • EURO/DOLAR 1,0427 -0,5883%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2838 -0,6295%
  • STERLIN/DOLAR 1,24363 -0,43831%
Borsa Haberleri
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
ABD borsa tarihine geçti: Değeri bir günde 600 milyar dolar azaldı
Borsa güne yükselişle başladı: 28 Ocak
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
GERİ
İLERİ
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
ABD borsa tarihine geçti: Değeri bir günde 600 milyar dolar azaldı
Borsa güne yükselişle başladı: 28 Ocak
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL