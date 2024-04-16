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Bakan Şimşek'ten, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriz yaşanıyor' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında kriz yaşandığına dair iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı. Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı

16 Nisan 2024 | 15:02
Bakan Şimşek'ten, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriz yaşanıyor' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme getirilen bazı iddialara tepki gösterdi.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Şimşek, uygulanan ekonomi programına yönelik kararlılığını ifade etti. Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

 

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