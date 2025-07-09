AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek, Londra'da iki gün süren temasları kapsamında reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla görüştü.

Şimşek, burada verdiği mesajlarda, uygulanan ekonomi programının, son dönemde yaşanan şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığına işaret etti. ve "Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının öngördüğü tahmin aralığında kalması bekleniyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere çekildi, dış borcun milli gelire oranı ve brüt dış finansman ihtiyacı azaldı" dedi.

Kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu vurgulayan Şimşek, "Gelir performansının Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin bir miktar altında gerçekleşmesi ihtimali bulunmasına rağmen dezenflasyon süreci devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, reel sektörün dirençli yapısını koruduğunu ve sektörel gelişmelerin dikkatle izlendiğini bildirerek, yapısal dönüşüm çerçevesinde aktif sanayi politikaları ile yeşil ve dijital dönüşüme yönelik politikaların devam edeceğini anlattı.

"Kırılganlıklar azaldı"

Yatırımcılara yaptığı değerlendirmede ekonomideki kırılganlıklar azalırken, makro-finansal istikrarın güçlendiğine dikkati çeken Şimşek, "Bu doğrultuda kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük ve büyüme potansiyeli güçlü bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Kişi başına gelire oranla, imalat sanayisindeki yüksek katma değerimizle çoğu ülkenin ilerisindeyiz. Hem imalat hem de hizmetler sektöründe bölgemizin ana üretim üssü konumundayız."