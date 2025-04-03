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Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: ‘Dalgalanmalar sınırlı kalacak’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

03 Nisan 2025 | 13:12
Son Güncellenme: 03 Nisan 2025 | 13:22
Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: ‘Dalgalanmalar sınırlı kalacak’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğunu bildirerek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38,1 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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