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  • Bakan Şimşek'ten 'kredi kartlarında taksit kaldırıldı' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek'ten 'kredi kartlarında taksit kaldırıldı' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

27 Şubat 2024 | 09:49
Son Güncellenme: 27 Şubat 2024 | 10:36
Bakan Şimşek'ten 'kredi kartlarında taksit kaldırıldı' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 'kredi kartlarına taksit kaldırıldı' iddialarının doğru olmadığı yönündeki açıklamasını paylaşarak şu ifadelere yer verdi: 

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." 

 

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