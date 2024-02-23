Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak 3 meslek grubu

2024'te en çok kazandıracak sektörler grupları belli oldu. İşte Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak sektörler...
1 FİNANS VE BANKACILIK
Finans sektörü, ticari bankalar, yatırım bankaları, düzenleyici kurumlar, sigorta şirketleri ve varlık yönetimi gibi kurumları ve alanları içeren çok yönlü bir sektördür. Finans, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, örneğin küresel bir halkla ilişkiler firmasının finans departmanında çalışıyorsanız, kendinizi doğrudan finans sektörünün dışındayken de finans alanında çalışırken bulabilirsiniz. Finans ve bankacılık alanında en yüksek ücret alan üç rol şunlardır
-Mali İşler Direktörü
-Riskten korunma fonu yöneticisi
-Özel sermaye ortağı
2 2. BİLGİ TEKNOLOJİSİ
Teknoloji endüstrisi hızla gelişiyor ve işin neredeyse her yönünü, her sektörü ve günlük hayatımızı etkiliyor. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte yavaşlama belirtisi göstermiyor.
Gartner'a göre 2022'de 4,4 trilyon dolar olan 4,6 trilyon dolarlık sektör, yazılım geliştirmeden bulut bilişime, telekomünikasyondan yapay zeka ve makine öğrenimine ve siber güvenliğe kadar uzanan rolleri içeriyor. BT sektörü bu kadar geniş olduğu için, teknik bir kişi olmanıza gerek kalmadan bile potansiyel kariyer yollarını keşfetmek için çok fazla alan vardır.
Teknoloji sektöründeki bazı yüksek ücretli roller şunlardır:
Ürün yöneticisi
Veri bilimci
Yapay zeka baş mühendisi
3 3. SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık sektörü hastaneler, huzurevleri ve toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kurumlarını kapsar. Ayrıca, özel uygulamalar yoluyla refahı teşvik etmeyi, araştırma yapmayı ve ilaç üretmeyi, sağlık sigortasını yönetmeyi ve hasta kayıtları ve ilgili tesisler için bilgi yönetim sistemlerini sürdürmeyi de kapsar. bir Yahoo Finance raporuna göre, sağlık sektörünün 2027 yılına kadar 9.816,85 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilmektedir. En yüksek ücretli sağlık hizmetleri rollerinden bazıları şunlardır:
-Genel cerrah
-Anestezi Uzmanı
-Tıbbi direktör