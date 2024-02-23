Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak 3 meslek grubu

2024'te en çok kazandıracak sektörler grupları belli oldu. İşte Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak sektörler...

1 FİNANS VE BANKACILIK Finans sektörü, ticari bankalar, yatırım bankaları, düzenleyici kurumlar, sigorta şirketleri ve varlık yönetimi gibi kurumları ve alanları içeren çok yönlü bir sektördür. Finans, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, örneğin küresel bir halkla ilişkiler firmasının finans departmanında çalışıyorsanız, kendinizi doğrudan finans sektörünün dışındayken de finans alanında çalışırken bulabilirsiniz. Finans ve bankacılık alanında en yüksek ücret alan üç rol şunlardır -Mali İşler Direktörü -Riskten korunma fonu yöneticisi -Özel sermaye ortağı

2 2. BİLGİ TEKNOLOJİSİ Teknoloji endüstrisi hızla gelişiyor ve işin neredeyse her yönünü, her sektörü ve günlük hayatımızı etkiliyor. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte yavaşlama belirtisi göstermiyor. Gartner'a göre 2022'de 4,4 trilyon dolar olan 4,6 trilyon dolarlık sektör, yazılım geliştirmeden bulut bilişime, telekomünikasyondan yapay zeka ve makine öğrenimine ve siber güvenliğe kadar uzanan rolleri içeriyor. BT sektörü bu kadar geniş olduğu için, teknik bir kişi olmanıza gerek kalmadan bile potansiyel kariyer yollarını keşfetmek için çok fazla alan vardır. Teknoloji sektöründeki bazı yüksek ücretli roller şunlardır: Ürün yöneticisi Veri bilimci Yapay zeka baş mühendisi