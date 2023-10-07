ARA
Bist 100
8464,93
-0,27%
Bist 100
Dolar/TL
27,6117
0,1691%
Dolar/TL
Euro/TL
29,2256
0,5677%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0588
0,3564%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1627,05
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek'ten rezerv ve dış kaynak açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirterek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

07 Ekim 2023 | 09:55
0
Bakan Şimşek'ten rezerv ve dış kaynak açıklaması

Şimşek, sosyal medya platformu X'ten, uluslararası rezerv birikimine ilişkin paylaşım yaptı.

Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatlarıyla swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1627,05 0,86%
  • ALTIN ONS 1832,81 0,69%
  • BIST 100 8464,93 -0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,6117 0,1691%
  • EURO/TURK LIRASI 29,2256 0,5677%
  • EURO/USD 1,0588 0,3564%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 0,38553%
  • JAPON YENI 149,295 0,53%
  • KANADA DOLARI 1,36595 -0,3429%
  • RUS RUBLESI 101 0,8739%
Günün En Çok Okunanları
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
ABD'de otomotiv grevindeki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği açıklandı
GERİ
İLERİ
18 kurumdan 50 hisse önerisi
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Motorine büyük indirim geliyor
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
İşte Instagram'ın 'en'leri... En fazla takipçi Ronaldo'nun, en çok beğeni Messi'nin
Niğde'de 54 daire satışa çıktı
Citroen Ekim kampanyasını duyurdu
Tesla, iki modelde fiyatlarını düşürdü
SPK duyurdu: 3 yeni halk arz geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL