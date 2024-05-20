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  • Bakan Uraloğlu'dan helikopter kazası açıklaması: Sinyal sistemi kapalıydı ya da yoktu

Bakan Uraloğlu'dan helikopter kazası açıklaması: Sinyal sistemi kapalıydı ya da yoktu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılış töreninin ardından, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

20 Mayıs 2024 | 14:54
Bakan Uraloğlu'dan helikopter kazası açıklaması: Sinyal sistemi kapalıydı ya da yoktu

Olayın ilk duyulduğu andan itibaren süreci takip ettiklerini bildiren Uraloğlu, "İran, deniz ve hava arama-kurtarma sorumluluk sahamız içinde bulunuyor. Bütün hava ve deniz araçlarının sinyallerini de takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafıyla hemen irtibata geçtik. Onlar da bizimle irtibata geçti ama maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı görüldü. Mutlaka o sinyaller bize düşerdi ama düşmedi." diye konuştu.

Uraloğlu, İran'dan alınan bilgilerle ilk etapta Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Genelkurmay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlıklarıyla gerekli işbirliğiyle sürece katkı sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son aldığımız haber, oradaki Akıncı İHA'nın tespiti üzerine maalesef helikopterdekilerin tamamının öldüğü yönünde. Bu kazalar gerçekten üzücü. Bundan, hava güvenliğinin, seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar kıymetli olduğu, hava şartlarının her şeye rağmen mutlaka dikkate alınması gerektiği noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum." 

SUİKAST İHTİMALİ VAR MI?

 Uraloğlu, olayda suikast ihtimali olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise bu konuda yorum yapmak için erken olduğunu, hava sisli olduğu için ilk etapta kaza gibi göründüğünü söyledi.

 

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