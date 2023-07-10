Bakan Uraloğlu sel ve heyelan olaylarına ilişkin açıklama yaptı

Dün geceden bu yana ülkemizin özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun'u etkisi altına alan yoğun yağışlar sebebiyle sel ve heyelan olayları yaşanmıştır. Karayolu ulaşımında da sel, teressubat birikmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle yer yer aksaklıklar meydana gelmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. birçok kurum ivedi bir şekilde duruma müdahale etmiş ve etmeyi de sürdürmektedir.

Dün geceden bu yana ülkemizin özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun'u etkisi altına alan yoğun yağışlar sebebiyle sel ve heyelan olayları yaşanmıştır.



Karayolu ulaşımında da sel, teressubat birikmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023

Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan #Karayolları Ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler. Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür. Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.

Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Bartın - Kozcağız - Perşembe Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu, Çaycuma - Bartın Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Kozcağız - Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır.

Karaman - Beycuma - Devrek Yolu 17 - 19. km'ler arası, Alaplı - Yığılca Yolu 14 - 17. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 0 -1. km'ler arası, Devrek - Ereğli Yolu 22 - 25. km'ler arası, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 6. km Kayadibi mevki, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu 16. km'si, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu 20 - 24. km'si, Karaman - Beycuma - Devrek Yolu, Gökçebey - Yenice - Karabük Yolu, Perşembe - Kozcağız - Bartın Yolu, Ankara - İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır.

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın (bugün) da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten esirgesin!