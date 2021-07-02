Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD’nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor.” dedi.

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