Bakan Yerlikaya: Maden ocağındaki işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içerisinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesindeki alanda geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre, 9-10 milyon metreküp toprak kayması yaşandığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, maden ocağındaki 9 işçinin bu kütlenin altında kaldığını anımsatarak, hemen başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini belirtti.

İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının yetkililerinin sahayı koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezi'nde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yerlikaya, insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacın bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde, aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz."

"Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor"

Bilim insanlarının, işçilerin 2 araç ve konteyner içerisinde bulunmalarının avantaj sağladığı değerlendirmesini yaptığını aktaran Yerlikaya, "Metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına, radar taramalarıyla araçlar ve konteynerle ilgili iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde toprak kayması ihtimalinin bilim insanları tarafından yer radarlarıyla araştırıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bölgede olumsuz hava koşullarının da etkili olduğuna işaret ederek, "Kütlenin kaydığı yer belli. Arama kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Sivas Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları, AFAD’taki arkadaşlarımız, devamlı orayı izliyorlar ve arama tarama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler." dedi.

Bakan Bayraktar: İşletmeye en son denetim 2023 Ağustos ayında yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazasının nedenlerine ilişkin araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, konunun derinlemesine tetkik edilmesi ve kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlık ve ilgili kurumların oluşturduğu kriz masasıyla konunun yakından takip edildiğini ifade eden Bayraktar, bölgede müfettişlerin görevlendirildiğini ve çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Bayraktar, kazanın çevresel etkilerinin de incelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yer altı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler yapılıyor, numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla çok yakından takip ediyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Eş zamanlı olarak hem kazanın oluş sebepleri, yani kök sebebi nedir bunun ve işletmecilikle alakalı bir kusur mu var, bunu belirlemek için şirket yetkilileriyle birlikte ve ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları da ortaya çıktıkça kamuoyumuza paylaşacağız."

Söz konusu madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı bulunduğunu dile getiren Bayraktar, madende faaliyetlerin yabancı bir şirketin operatörlüğünde yürütüldüğünü ve gerekli izinlerin şirket tarafından alındığını belirtti.

Bayraktar, 2021'de çevreyle ilgili izinlerin de alındığına işaret ederek, "Bizim açımızdan özellikle madencilik anlamında, işletmecilik anlamında denetimleri yakından takip edilen bir maden. En son denetim görevimiz buraya 2023 Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustosun başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazanın sebebiyle alakalı araştırmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

4 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin soruşturmada iş yeri yetkilisi 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıp işçileri arama-kurtarma çalışmalarının devletin ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Halihazırda soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."