Bakandan, Singapur'dan dönen uçakla ilgili açıklama - Ekonomist

Bakandan, Singapur’dan dönen uçakla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin’de kaynak bulan bu virüs Türkiye’ye bulaşmadı.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca, “Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin.” dedi.
“‘NUMUNE SAYISI 1363′”
Koca, “Şu dönemde bizim çalışılan numune sayısı 1363 bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı. İran’dan gelen gözlem altına aldığımız kişi sayısı 53 kişi. Ankara’da ise Kum ve Meşed öyküsü olanlar 68 yolcu” dedi.
“AĞIRDAN ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZİ RİSK ALTINA SOKUYOR”
Avrupa’nın koronavirüse karşı tedbirleri ağırdan aldığını belirten Koca, “Avrupa’da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta.” diye konuştu.
“TRANSİT YOLCU” AÇIKLAMASI
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Bu kişinin Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, “Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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