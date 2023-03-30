Bakanlık, 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültesi, fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Aktüerya Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Müzik, Müzikoloji, Müzik Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RadyoTelevizyon ve Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Başvuru koşulları

Adayların söz konusu lisans bölümlerinden mezun olmak şartıyla, lisansüstü eğitimini tamamlaması ve bitirme tezini Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yapmış olması veya Alevilik-Bektaşilik alanında kitap veya kitap bölümü ile bilimsel makale veya belgesel film yayımlamış olması ya da bu alanda faaliyet gösteren kamu, sivil toplum kuruluşları ya da diğer özel kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen tamamlanmış projeler kapsamındaki alan araştırmalarına katılmış olması veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen Alevilik-Bektaşilik çalışmalarında yer almış olması şartı aranıyor.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olması istenirken, başvurularını Personel Genel Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve aranan diğer nitelikler ve sınav takvimine ilişkin bilgilere "www.ktb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.