ARA
Bist 100
4943,18
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,1573
0,0977%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7695
-0,1092%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0842
-0,0332%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1213,99
0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakanlık, 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Bakanlık, 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacak.

30 Mart 2023 | 09:22
0
Bakanlık, 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültesi, fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Aktüerya Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Müzik, Müzikoloji, Müzik Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RadyoTelevizyon ve Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Başvuru koşulları 

Adayların söz konusu lisans bölümlerinden mezun olmak şartıyla, lisansüstü eğitimini tamamlaması ve bitirme tezini Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yapmış olması veya Alevilik-Bektaşilik alanında kitap veya kitap bölümü ile bilimsel makale veya belgesel film yayımlamış olması ya da bu alanda faaliyet gösteren kamu, sivil toplum kuruluşları ya da diğer özel kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen tamamlanmış projeler kapsamındaki alan araştırmalarına katılmış olması veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen Alevilik-Bektaşilik çalışmalarında yer almış olması şartı aranıyor.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olması istenirken, başvurularını Personel Genel Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve aranan diğer nitelikler ve sınav takvimine ilişkin bilgilere "www.ktb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1213,99 0,44%
  • ALTIN ONS 1970,99 0,34%
  • BIST 100 4943,18 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1573 0,0977%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7695 -0,1092%
  • EURO/USD 1,0842 -0,0332%
  • INGILIZ STERLINI 1,23378 0,20548%
  • JAPON YENI 132,231 -0,479%
  • KANADA DOLARI 1,35444 -0,10289%
  • RUS RUBLESI 77,21 -0,0828%
Günün En Çok Okunanları
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Çarpıcı rapor: Yapay zeka, 300 milyon işin yerine geçebilir! En çok hangi sektörleri vuracak?
GERİ
İLERİ
Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
Son yağışların İstanbul'daki barajlara etkisi belli oldu
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
New York borsası düşüşle kapandı
40 milyon dolarlık rüşvet suçlaması
SGK çalışanlarına 3 ay ilave fazla mesai ücreti verilecek
Sivil Memurlar Sendikası'ndan zam talebi
New York borsası düşüşle kapandı
29 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL