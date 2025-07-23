Bakanlıktan toplatma kararı: 2 ürün listede

Ticaret Bakanlığı, yayınladığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) verileriyle, piyasada bulunan iki ürün için satış yasağı ve toplatma kararı aldı.

Ürünlerden biri top diğeri ise temizlik ürünü. "Zıp Zıp Top" olarak tanımlanan üründe limit değerlerinin üzerinde fitalat olduğu ve tıpanın orijinal halden daha küçük parçalar içerdiği tespit edildi.

Temizlik ürününde ise "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Kısımlarına Aykırılık'' bulundu.

Açıklamaya göre, güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilen ürünlerin tamamı piyasadan çekilecek. Bu kararla birlikte, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

GÜBİS nedir?

GÜBİS yani Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi, Türkiye'de piyasaya sürülen ve çeşitli kamu kurumlarının denetimleri sonucunda güvenlik açığı tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşıldığı resmi bir platform olarak tanımlanıyor. Sistem, Ticaret Bakanlığı ile koordinasyonlu şekilde işliyor. Ürünün markası, modeli, tespit edilen uygunsuzluk ve alınan önlemler GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.