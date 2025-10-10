Balıkesir'de kurulan mandıra kadınlara iş kapısı açacak

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."