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Bank of America'dan yapay zeka analizi: Uzun vadeli etkisi hafife alınıyor

ABD'li finans devi Bank of America (BofA), yapay zeka patlamasının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve 1990'lardaki internetin izlediği yolun benzerini takip ettiğini belirtti.

16 Eylül 2024 | 10:24
Son Güncellenme: 16 Eylül 2024 | 10:33
Bank of America'dan yapay zeka analizi: Uzun vadeli etkisi hafife alınıyor

Bankanın analizine göre, yatırımcılar, şirketlerin teknolojinin vaat ettiği verimlilik ve üretkenlik kazanımlarını elde edeceğini umarak bu alana para akıttılar.

Bankanın hazırladığı raporda, "Şüpheciler, GenAI'ın gelir potansiyelinin mevcut yapay zeka altyapısına yapılan yatırımı haklı çıkarmadığını iddia ediyor. Ancak unutulmamalı ki, internetin başlangıçtaki tüketici kullanımından çok daha önemli olan, internet sayesinde ortaya çıkan binlerce kullanım durumu ve şirketti" denildi.

CNBC-e'de yer alan habere göre GenAI, bir makine öğrenimi biçimi olduğundan yeni içerik oluşturabilen algoritmaların toplu adı. Geleneksel yapay zeka bilgisayarların insan benzeri bir zekaya sahip olmasını hedeflerken GenAI onların yeni içerikler üretmesine odaklanıyor.

Üçüncü büyük teknoloji döngüsü

BofA'nın raporu, 3 binden fazla şirketle ilgili hisse senedi analistleri ve makro stratejistlerin görüşlerine dayanıyor.

Bu stratejistler, yapay zekanın son 50 yıldaki üçüncü büyük teknoloji döngüsü olduğunu ve 2022 Kasım'ında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle başladığını belirtiyor. Yapay zeka, 1981'deki kişisel bilgisayar devrimi ve 1994'teki internet dalgasını takip ediyor.

Ancak rapor, bu teknoloji patlamalarının, ana akım benimsenmeye ulaşmasının 15-30 yıl sürdüğünü, yapay zekanın etkisinin ise muhtemelen daha kısa sürede ortaya çıkacağını öne sürüyor.

"Teknolojik evrimi tetikleyebilir"

Raporda, "GenAI, önümüzdeki beş ila on yıl içinde her sektörü dönüştürerek küresel ekonomiyi değiştirebilecek bir teknolojik evrimi tetikleyebilir" denildi.

Ancak rapor, yatırımcıların teknolojinin uzun vadeli etkisini hafife aldığını ve kısa vadeli potansiyelini abarttığını belirtiyor.

"Harcamalar 1 trilyon doları aşabilir"

Raporda, "Yapay zeka sermaye harcamaları önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 trilyon doları aşabilir, ancak şu an internetin 1996'daki durumuna eşdeğer bir noktadayız," diyor rapor.

Raporda, OpenAI, Anthropic ve Inflection AI gibi şirketlere yapılan mevcut yatırımların, büyük ölçüde hâlâ beta aşamasında olan GenAI uygulamalarını oluşturmak için gerekli ön koşullar olduğu ve bu uygulamaların gelişmesinin zaman alacağı belirtiliyor.

"Kar marjı artışı sağlayacak"

Stratejistler, yapay zekanın birçok endüstri grubunda kar marjı artışını tetikleyeceğini öngörüyor. Özellikle yarı iletkenler ve yazılım sektörlerinin önümüzdeki beş yıl içinde sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 5,2 oranında marj büyümesi göreceği belirtiliyor.

Yatırımcılar, şirketlerin yapay zeka teknolojsine yaptığı büyük yatırımlardan henüz anlamlı getiriler elde edemedi.

Morgan Stanley’nin ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, yapay zeka yatırım temasının 'fazla abartıldığını' öne sürmüştü.

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