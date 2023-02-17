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Bankaların bağış ve yardım sınırlamalarına muafiyet

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.

17 Şubat 2023 | 09:42
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Bankaların bağış ve yardım sınırlamalarına muafiyet

Olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek.

Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyordu.

Kararname ile bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki bu sınırlamaya muafiyet tanınmış oldu.

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