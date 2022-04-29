Tatil öncesi ‘Bayram tatilinde hangi yollar, kaç gün ücretsiz?’ sorusu internette çok arananlar arasında. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

BAYRAM TATİLİNDE HANGİ YOLLAR, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Peki, bayram tatilinde hangi yollar, kaç gün ücretsiz?’ Karara göre bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00’dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00’dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılması sağlanmıştı. Konuya ilişkin karar da düzenlemede yer aldı.

YAP İŞLET DEVRET OTOYOL PROJELERİ HANGİLERİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sitesine göre yap işlet devret otoyol projeleri şöyle: