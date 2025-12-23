Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geliyor: Yeni tarifeler nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 itibarıyla geçerli olacak karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yeni yılda yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49 artırılacağını duyurdu.

Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretleri zam sonrası ne kadar olacak? İşte mevcut tarifeler ve zamlı fiyatlar…