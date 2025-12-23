ARA
  Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geliyor: Yeni tarifeler nasıl olacak?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geliyor: Yeni tarifeler nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılacak zamma dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, beklenen zam sonrası fiyatlar hangi seviyelere ulaşacak?


Son Güncellenme:
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geliyor: Yeni tarifeler nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 itibarıyla geçerli olacak karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yeni yılda yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49 artırılacağını duyurdu. 

Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretleri zam sonrası ne kadar olacak? İşte mevcut tarifeler ve zamlı fiyatlar…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobiller için uygulanan 80 TL’lik geçiş ücretinin, zam sonrası yaklaşık 100 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretinin 47 TL’den yaklaşık 59 TL’ye çıkması bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2025 ücreti 795 TL'ydi. Yapılacak zamla birlikte bu tutar 998 TL'ye ulaşacak.

Otoyol ücretleri ne kadar olacak?

Otoyol ücretleri ne kadar olacak?

Otoyol ücretlerinde ise İzmir–Aydın Otoyolu’nda geçiş ücreti 58 TL, Anadolu Otoyolu güzergâhında ise 269 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak zamla birlikte bu tutar Anadolu Otoyolu ücreti 337 TL'ye ulaşacak. 
