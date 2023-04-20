Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı?

Şahbaz, Ramazan Bayramı'ndaki hava tahminlerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Türkiye'nin alçak basınç ve cephesel sistemin etkisi altında olduğunu, batı kesimlerde de yerdeki ısınma ile yağış görüldüğünü belirten Şahbaz, arife günü yurdun tamamında yağış görüleceğini kaydetti.

Şahbaz, arife günü yurdun doğu kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç tamamında, deprem bölgesinde de özellikle Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini bildirdi.

Bayramda yağışlı sistemin doğuya kaydığını belirten Şahbaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayramın birinci gününde kıyı Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı hariç yurdun tamamında yağış bekliyoruz. Bu kuvvetli yağış alanı da iyice Güneydoğu'ya sıkışmış durumda olacak. Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışlar yurt genelinde sağanak ve gök gürültü sağanak şeklinde olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak kısa sürede büyük miktarda yağış bırakabiliyor. Dolayısıyla sel, su baskını gibi sonuçlar doğurabilir ve gök gürültülü yağış da hasarlar bırakabiliyor, yıldırım, dolu gibi olumsuzlukları var. Vatandaşların bu konularda dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var."

İstanbul'da bayramın birinci günü, Ankara'da bayramın tamamı yağmurlu

Ankara'da bayram boyunca yağışlı bir hava olacağını belirten Şahbaz, üç büyük şehirdeki hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'da sıcaklıklar, bayram sürecince gündüz 13-16 arasında değişecek. İstanbul'da arife ve bayramın birinci günü yağışlı, ikinci ve üçüncü günü parçalı bulutlu olacak. İstanbul'un sıcaklığı da 16-17 derece civarında değişiyor bayram süresince. İzmir'de yağış beklemiyoruz bayram süresince ama hava parçalı, çok bulutlu olacak. İzmir şehir merkezinde yağış olmamakla birlikte özellikle iç kesimlerinde, doğusunda yağışlar görülecek yine sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İzmir'de sıcaklıklar bayram boyunca 22-24 derece arasında değişecek."

Bahar yağışlarının uzun sürmediğini, ısınmaya bağlı havanın tekrar ısınarak, bulutların dağıldığını ifade eden Şahbaz, bayram sonrasında da sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını anlattı.

Deprem bölgesi bayramda yer yer yağışlı

Bayramın birinci günü deprem bölgesi Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde ve Malatya'da sağanak beklendiğini, diğer şehirlerde yağış beklenmediğini belirten Şahbaz, bayramın diğer günlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bayramın ikinci günü cumartesi Osmaniye, Adana'nın kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısında yağışlar var. Deprem bölgesinin geri kalanında yağış beklemiyoruz, sabah parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu olacak. Bayramın üçüncü günü ise yine Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve kuzeyi Kahramanmaraş'ın tamamı, Adıyaman, Elazığ, Malatya çevreleri ve Diyarbakır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz."

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