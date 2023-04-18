Bayramda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu

3 günlük bayram tatili için planlar yapılmaya başlandı. Bu nedenle bayramın başlayacağı cuma ve sonraki günlerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Ramazan Bayramı haftasını da kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji`den yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıkların batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının perşembe günü yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Arife günü, bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.

İşte bölgelere göre bayramda hava durumu...

Doğu ve Orta Karadeniz

Orta Karadeniz`de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Ege

Ege Bölgesi`nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin Muğla dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Marmara

Marmara genelinde havanın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi`nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz`de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi`nde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağın tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz`de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu`da hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Güney Doğu Anadolu

Güney Doğu Anadolu Bölgesi`nde de havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu

1 ÇARŞAMBA

2 PERŞEMBE

3 CUMA

4 CUMARTESİ