Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarına ilişkin son verileri açıkladı. En yüksek mevduat hesabı olan iki il İstanbul ve Ankara olarak belirlendi. BBDK verilerine göre mevduat hesapları bakımından en zengin 10 il şöyle:

1 İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2 Ankara 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3 İzmir 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

4 Antalya 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

5 Bursa 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

6 Kocaeli 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

7 Adana 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

8 Muğla 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

9 Konya 210 milyar 878 milyon 525 bin TL