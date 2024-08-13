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BDDK paylaştı: İşte bankada en çok parası olan 10 şehir

BBDK en yüksek mevduat hesabına sahip 10 ili ve para miktarını paylaştı. Listenin ilk iki sırasında İstanbul ve Ankara bulunuyor. İşte bankada en çok parası olan 10 şehir...

13 Ağustos 2024 | 17:17
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2024 | 17:24
BDDK paylaştı: İşte bankada en çok parası olan 10 şehir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarına ilişkin son verileri açıkladı. En yüksek mevduat hesabı olan iki il İstanbul ve Ankara olarak belirlendi. BBDK verilerine göre mevduat hesapları bakımından en zengin 10 il şöyle:

1 İstanbul

İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2 Ankara

Ankara 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3 İzmir

İzmir 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

4 Antalya

Antalya 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

5 Bursa

Bursa 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

6 Kocaeli

Kocaeli 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

7 Adana

Adana 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

8 Muğla

Muğla 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

9 Konya

Konya 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

10 Mersin

Mersin 209 milyar 333 milyon 536 bin TL
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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
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