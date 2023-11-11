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BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Dgfin Finansman AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Kasım 2023 | 09:40
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BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, Dgfin Finansman AŞ'ye 16 Haziran 2022'de çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 19 Ekim 2023 tarihli toplantısında, 18 Ekim 2023 tarih ve E-12509071-104.01.01-98002 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda, Kurulun 16 Haziran 2022 tarih ve 10238 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Dgfin Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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