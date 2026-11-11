TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman? 1.071 konut için kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi araştırılıyor. Kentin 12 ilçesinde yapılacak 1.071 kiralık konut için başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı takvime çevrildi.
Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte TOKİ kiralık sosyal konut projesinde son durum...
1 TOKİ kiralık konut başvuruları sona ermişti
TOKİ kiralık sosyal konut projesi kapsamında başvurular, 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, şimdi kura çekilişine ilişkin takvimin açıklanmasını bekliyor.
2 TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesine yönelik başvuruların sona erdiğini duyurmuştu. Ancak kura çekilişinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.
3 TOKİ İstanbul kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek?
11 Kasım 2026 itibarıyla TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konutların teslim tarihine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Başvuru sürecinin tamamlandığı projede, konutların hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğine dair açıklamalar yakından takip ediliyor.
4 TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçları nereden öğrenilecek?
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvuran vatandaşlar, kura sonuçlarını ve hak sahipliğine ilişkin açıklamaları TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.
5 TOKİ İstanbul kiralık konutlar hangi ilçelerde yapılacak?
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin ilk etabında toplam 1.071 konutun kiraya sunulması planlanıyor. Proje kapsamında ilçeler dört gruba ayrılırken, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'in yer aldığı ilk gruba 360 konut tahsis edilecek. Maltepe, Tuzla ve Kartal'ı kapsayan ikinci grupta ise 330 konut bulunacak.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ın dahil olduğu üçüncü grupta 291 konut yer alacak. Yalnızca Arnavutköy'ü kapsayan dördüncü grupta ise 90 konut kiraya verilecek.
6 TOKİ İstanbul kiralık konut fiyatları ne kadar?
TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde konutlar, hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte yeniden kura çekilişi yapılacak ve daireler, çekilişte hak kazanan yeni kişilere tahsis edilecek.
Projede aylık kira tutarları, konutların oda sayısına göre farklılık gösterecek. Buna göre 1+1 dairelerin kiraları 10 bin TL'den, 2+1 konutların 12 bin TL'den, 3+1 dairelerin ise 15 bin TL'den başlayacak.
En geniş konut seçeneği olan 4+1 dairelerde ise aylık başlangıç kira bedeli 18 bin TL olarak uygulanacak.