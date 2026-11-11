TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman? 1.071 konut için kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde konutlar, hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte yeniden kura çekilişi yapılacak ve daireler, çekilişte hak kazanan yeni kişilere tahsis edilecek.

Projede aylık kira tutarları, konutların oda sayısına göre farklılık gösterecek. Buna göre 1+1 dairelerin kiraları 10 bin TL'den, 2+1 konutların 12 bin TL'den, 3+1 dairelerin ise 15 bin TL'den başlayacak.

En geniş konut seçeneği olan 4+1 dairelerde ise aylık başlangıç kira bedeli 18 bin TL olarak uygulanacak.