 Bebek ve hasta bezi pazarına hızlı girdi - Ekonomist

Bebek ve hasta bezi pazarına hızlı girdi

Mart 5, 2020 0 Yorum 128 Okunma
Bebek ve hasta bezi pazarına hızlı girdi

Anadolu’dan çıkan birçok başarı öyküsü var. Yaptıkları üretim ve ticaretle önemli büyüklükte cirolara ulaşan bu şirketler ekonominin gizli kahramanları gibi.

Samsunlu Recepoğlu Grup da onlardan biri. Temelleri 1927 yılında atılan grup, sanayi yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

Grup çatısı altında, Güdül Kardeşler ve Kardağ olmak üzere iki şirket bulunuyor.

Güdül Kardeşler, tütün ticaretinin yanı sıra Unilever, Kimberly-Clark, Coca Cola ve BAT gibi şirketlerin Karadeniz distribütörlüğünü yürütüyor.

Kardağ ise 2010 yılında Pedo markasını Kimberly-Clark’tan satın alarak bebek bezi alanına giriş yaptı. 2019 yılında hasta bezi üretimine de soyundu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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