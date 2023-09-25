ARA
Bist 100
8242,36
2,53%
Bist 100
Dolar/TL
27,2074
0,1458%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9077
-0,148%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
-0,1837%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1685,08
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 25 Eylül Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

25 Eylül 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 25 Eylül 2023 | 11:22
0
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Eylül Pazartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

0
  • ALTIN GRAM - TL 1685,08 0,2%
  • ALTIN ONS 1926,38 0,05%
  • BIST 100 8242,36 2,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2074 0,1458%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9077 -0,148%
  • EURO/USD 1,0625 -0,1837%
  • INGILIZ STERLINI 1,22193 -0,2111%
  • JAPON YENI 148,697 0,291%
  • KANADA DOLARI 1,3468 -0,12273%
  • RUS RUBLESI 96,1775 -0,1272%
Günün En Çok Okunanları
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
GERİ
İLERİ
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL