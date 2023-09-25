BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Eylül Pazartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 Eylül Pazartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
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