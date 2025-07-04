2025 yılında bedelli askerlik ücretine yapılacak Temmuz zammı, vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin gündemindeydi. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bugün açıklanan rakamlarla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243.035 TL'den 280.875 TL'ye çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik ücretiyle ilgili net rakamı duyurması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olabilir? Temmuz 2025 yeni bedellik ücreti

Halihazırda 243.013 TL olan bedelli askerlik ücretinin ise memura yapılan zam sonrası 280.850 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretlerinde yıllar içindeki artışı

Bedelli askerlik ücretleri, memur maaş katsayısındaki değişimlere paralel olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Geçmiş yıllardaki bedelli askerlik ücretlerine bakıldığında, tutarlarda düzenli bir artış trendi olduğu açıkça görülüyor.

İşte son yıllara ait bedelli askerlik ücretleri (Ocak-Temmuz dönemi başlangıç tutarları):

2019: 31.343 TL (Temmuz dönemi: 33.230 TL)

2020: 35.054 TL (Temmuz dönemi: 37.070 TL)

2021: 39.788 TL (Temmuz dönemi: 43.151 TL)

2022: 56.506 TL (Temmuz dönemi: 80.064 TL)

2023: 104.084 TL (Temmuz dönemi: 122.351 TL)

2024: 182.609 TL (Temmuz dönemi: 217.871 TL)

2025 (Ocak): 243.013 TL

Bu verilere göre, bedelli askerlik ücretlerinde özellikle son yıllarda enflasyon ve memur maaşlarındaki artışlarla birlikte kayda değer yükselişler yaşandığı gözlemleniyor.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

MSB'nin açıkladığı 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri yani bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin görevlerini yerine getirebilmesi için sevk edilecekleri tarihler şu şekilde:

Grup 2025 Bedelli askerlik sevk tarihi 1. Grup 2 Şubat 2025 2. Grup 1 Mart 2025 3. Grup 3 Nisan 2025 4. Grup 8 Mayıs 2025 5. Grup 12 Haziran 2025 6. Grup 10 Temmuz 2025 7. Grup 7 Ağustos 2025 8. Grup 4 Eylül 2025 9. Grup 7 Ekim 2025 10. Grup 6 Kasım 2025 11. Grup 4 Aralık 2025

Bedelli askerlik taksitle ödenir mi?

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ödeme şekli. Yasal düzenlemelere göre, bedelli askerlik ücreti taksitli olarak ödenemiyor.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61. maddesi uyarınca, bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarların tamamının peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, adayların belirlenen güncel ücreti tek seferde ödeyerek bedelli askerlik başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Taksitlendirme gibi bir ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.