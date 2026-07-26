A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da düzenlenen organizasyonda, final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.

Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, podyumda büyük coşku yaşadı.

Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.

Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.

Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.

Zirve yine Türkiye'nin

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.