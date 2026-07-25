Turunçgilde altın sezon: İhracat geliri 911 milyon doları geçti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı.

Geçen yılın ilk yarısında 518 milyon 768 bin dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 911 milyon 35 bin dolara çıkardı.

Ocak-haziran döneminde en çok ihraç edilen ürün 532 milyon 309 bin dolarla mandalina oldu.

Mandalinayı 213 milyon 383 bin dolarla limon, 110 milyon 430 bin dolarla portakal, 54 milyon 659 bin dolarla greyfurt, kalanını da diğer turunçgil ürünleri takip etti.

Söz konusu dönemde Irak'a 357 milyon 289 bin dolar, Rusya'ya 235 milyon 615 bin dolar, Ukrayna'ya 47 milyon 288 bin dolar, Polonya'ya 41 milyon 203 bin dolar, Romanya'ya ise 36 milyon 265 bin dolar turunçgil dış satımı yapıldı.