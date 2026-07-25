Troya'da tarihi değiştirecek keşif: Büyük yıkımın izleri bulundu

Kentteki Roma caddesi çok büyük bir cadde. Birbirine paralel olarak kuzey-güney, doğu-batı yönünde görkemli caddeler söz konusu. Bu caddelerin sağında ve solunda hem villalar hem dükkanlar yer alıyor. Hem kaledeki ziyaretçiyi aşağı şehre yönlendirmek açısından hem de buradaki aşağı şehrin planıyla ilgili bazı ayrıntıları bulma açısından kazılara başladık."